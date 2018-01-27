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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ницца
Метц - Ницца: обзор матча 27 января 2018
Метц
27.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
50'
Н. Ру
62'
Н. Ру
58'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ницца
87'
Желтая карточка
И. Ганаго
79'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
Р. Коад
67'
ГОЛ! 2:1!
Н. Ру
Пас отдал
Ф. Мойе
62'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Ниахате
57'
Желтая карточка
Н. Ру
52'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
50'
45'
+2
Желтая карточка
М. Балотелли
38'
Красная карточка
П. Лис-Мелу
Желтая карточка
Ф. Дианье
33'
31'
Желтая карточка
П. Бюрнер
15'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Метц
5
Вахид Селимович
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Венсан Марсель
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-3-1-2
1
Кавашима
20
Пальмери
3
Дианье
18
Ривьерес
19
Ниахате
77
Миличевич
40
Манджек
24
Коад
91
Мойе
97
Ривьер
26
Ру
3-3-1-2
44
Бенитес
13
Бюрнер
5
Сарр
4
Данте
33
Лис-Мелу
14
Сери
6
Менди
19
Срарфи
45
Балотелли
14
Плеа
Остались в запасе
Метц
Ницца
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Венсан Марсель
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Венсан Марсель
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Метц - Ницца
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
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Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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