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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Труа
Метц - Труа: обзор матча 23 сентября 2017
Метц
23.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Труа
90'
С. Грандсир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Труа
90'
ГОЛ! 0:1!
С. Грандсир
Пас отдал
Б. Пеле
Желтая карточка
Р. Коад
86'
67'
Вторая желтая
М. Депланье
62'
Желтая карточка
Д. Жиродо
Желтая карточка
К. Филлипс
42'
Желтая карточка
И. Баллиу
29'
6'
Желтая карточка
М. Депланье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Метц
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
88
Кафу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
3-2-3-1-1
1
Дидийон
6
Филлипс
19
Ниахате
4
Бишевац
14
Удоль
20
Баллиу
24
Коад
14
Доссеви
21
Поблет
11
Нгетт
26
Ру
3-2-1-2-1
30
Самасса
12
Депланье
14
Беллуджу
29
Эрейе
8
Жиродо
22
Траоре
5
Дингом
7
Грандсир
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
Метц
Труа
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Бенуа Тавено
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Метц - Труа
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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