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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Метц
Ницца - Метц: обзор матча 02 декабря 2017
Ницца
02.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 1
Завершен
Метц
26'
А. Плеа
56'
М. Балотелли
71'
А. Сен-Максимен
29'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Метц
76'
Желтая карточка
О. Нгетт
ГОЛ! 3:1!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
А. Плеа
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Балотелли
56'
38'
Желтая карточка
И. Баллиу
29'
ГОЛ! 1:1!
Н. Ру
Пас отдал
Р. Коад
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-3-3
44
Бенитес
6
Марлон
23
Ле Марша
13
Жалле
2
Суке
61
Тамез
33
Лис-Мелу
14
Сери
14
Плеа
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
3-2-2-2
1
Кавашима
3
Дианье
18
Ривьерес
6
Филлипс
20
Баллиу
19
Ниахате
14
Доссеви
24
Коад
7
Ньян
26
Ру
Остались в запасе
Ницца
Метц
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Ницца - Метц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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