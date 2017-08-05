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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Генгам
Метц - Генгам: обзор матча 05 августа 2017
Метц
05.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 3
Завершен
Генгам
14'
Н. Ру
39'
Д. Бриан (П)
71'
Л. Бляс
84'
М. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Генгам
88'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Я. Салибу
84'
ГОЛ! 1:3!
М. Диалло
Пас отдал
Л. Бляс
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ф. Дианье
76'
72'
Замена
М. Диалло
️️️️
М. Коко
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бляс
Пас отдал
П. Ребошу
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Н. Ру
70'
Замена
И. Ньян
️️️️
Г. Эйн
59'
54'
Замена
Л. Бляс
️️️️
А. Камара
45'
Желтая карточка
Я. Салибу
41'
Желтая карточка
Л. Фири
Желтая карточка
М. Бишевац
39'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бриан
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
Пас отдал
Р. Коад
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
АП
21
Жеронимо Поблет
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дидийон
3
Дианье
4
Бишевац
5
Фалет
32
Ассу-Экотто
20
Баллиу
8
Жуффре
21
Поблет
24
Коад
7
Эйн
26
Ру
4-1-2-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
5
Ребошу
15
Сорбон
8
До
18
Фири
9
Камара
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
26
Ру
91
Мойе
91
Мойе
26
Ру
3
Дианье
13
Диалло
13
Диалло
3
Дианье
7
Эйн
7
Ньян
7
Ньян
7
Эйн
93
Салибу
9
Тюрам
9
Тюрам
93
Салибу
97
Коко
5
Диалло
5
Диалло
97
Коко
9
Камара
10
Бляс
10
Бляс
9
Камара
Остались в запасе
Метц
Генгам
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Метц - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Сен-Симфорьен
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