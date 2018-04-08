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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лион
Метц - Лион: обзор матча 08 апреля 2018
Метц
08.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 5
Завершен
Лион
1'
Марсело
20'
Марсело
65'
М. Депай
68'
Б. Траоре
86'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лион
86'
ГОЛ! 0:5!
М. Диас
Пас отдал
М. Депай
68'
ГОЛ! 0:4!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Депай
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Депай
Желтая карточка
М. Ниахате
59'
Желтая карточка
Ф. Мойе
32'
20'
ГОЛ! 0:2!
Марсело
Пас отдал
М. Депай
1'
ГОЛ! 0:1!
Марсело
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Метц
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-3-1-2
1
Кавашима
3
Дианье
19
Ниахате
20
Баллиу
24
Коад
40
Манджек
14
Доссеви
91
Мойе
97
Ривьер
26
Ру
3-1-2-1-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
4
Ферри
10
Ауа
11
Траоре
10
Депай
Остались в запасе
Метц
Лион
11
Опа Нгетт
ЛВ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Метц - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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