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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Метц
Сент-Этьен - Метц: обзор матча 14 октября 2017
Сент-Этьен
14.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 1
Завершен
Метц
74'
В. Пажо
85'
Кафу (АГ)
21'
Ф. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Метц
Желтая карточка
Б. Дабо
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Кафу
85'
ГОЛ! 1:1!
В. Пажо
74'
Желтая карточка
Р. Амума
45'
+1
21'
Желтая карточка
Ф. Дианье
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дианье
Пас отдал
М. Доссеви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
88
Кафу
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
12
Венсан Тиль
ЦП
4-3-1-2
16
Руффье
11
Силва
28
Теофил-Катерин
4
Лакруа
17
Джанко
10
Диуссе
17
Пажо
6
Дабо
5
Кабелла
99
Диони
17
Амума
4-4-2
1
Кавашима
20
Баллиу
19
Ниахате
3
Дианье
14
Удоль
14
Доссеви
24
Коад
88
Кафу
21
Поблет
97
Ривьер
26
Ру
Остались в запасе
Сент-Этьен
Метц
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Томас Дидийон
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Томас Дидийон
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Сент-Этьен - Метц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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