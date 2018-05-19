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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Бордо
Метц - Бордо: обзор матча 19 мая 2018
Метц
19.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 4
Завершен
Бордо
10'
М. Брейтуэйт
17'
Малком
44'
Ф. Камано
78'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Бордо
Желтая карточка
Ф. Мойе
82'
78'
ГОЛ! 0:4!
Н. де Превилль
Пас отдал
М. Пундж
Желтая карточка
Ж. Манджек
67'
Желтая карточка
М. Ниахате
52'
44'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Камано
Пас отдал
М. Брейтуэйт
17'
ГОЛ! 0:2!
Малком
Пас отдал
М. Пундж
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Малком
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
39
Николя Басен
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
Бордо
26
Диего Контенто
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
3-3-1-2
1
Кавашима
19
Ниахате
39
Басен
5
Селимович
40
Манджек
14
Доссеви
24
Коад
91
Мойе
7
Ньян
97
Ривьер
3-3-2-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
29
Пундж
13
Санкаре
21
Лерагер
8
Мейте
10
Малком
40
Камано
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Метц
Бордо
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
26
Диего Контенто
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
Остались в запасе
26
Диего Контенто
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Метц - Бордо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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