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Адриен Тамез
Новости
€ 1,20 млн
Адриен Тамез - новости
Торино
4 февраля 1994 (32), Лилль
#61 | Полузащитник
180 см
Франция
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Видео
Тамезе перешел из «Ниццы» в «Аталанту». Летом его хотел купить «Спартак»
2020.01.31 12:54
Тамезе близок к трансферу из «Ниццы» в «Шеффилд Юнайтед». Летом игрока хотел купить «Спартак»
2020.01.05 15:53
1
Цорн: «Крал даст результат, а потом еще деньги отобьем»
2019.09.14 13:31
14
Лига 1. «Марсель» выиграл у «Ниццы» и одержал первую победу с Виллаш-Боашем, Тамезе провел 62 минуты
2019.08.29 00:11
1
Журналист Короткин: «Спартак» и Тамезе не могут согласовать контракт в части штрафов за разного рода проступки»
2019.08.28 20:58
8
Betting Insider: «Спартак» после срыва трансфера Тамезе переключился на Краля
2019.08.24 18:48
18
Тамезе может перейти в «Болонью». Ранее он не приехал на медосмотр для «Спартака»
2019.08.23 18:50
14
«Спорт-Экспресс»: на дерби с ЦСКА руководство «Спартака» обсуждало переход Тамезе как свершившийся факт
2019.08.22 16:42
5
Арустамян: «Тамезе ждали в клинике представители «Спартака». Он не явился»
2019.08.22 13:58
10
RMC Sport: Тамезе отказался от перехода в «Спартак»
2019.08.22 12:37
26
«Ницца» не отпустила Тамезе на переговоры со «Спартаком»
2019.08.21 22:59
8
«Спартак» предложил за Тамезе 12 миллионов, а игроку – 2 миллиона в год. Сделка еще не закрыта
2019.08.21 18:58
13
Арустамян: «Завтра Тамезе пройдет медосмотр для «Спартака»
2019.08.19 14:32
20
Арустамян: «Спартак» договорился с «Ниццей» по трансферу Тамезе»
2019.08.17 15:41
30
RMC Sport: «Спартак» предложил «Ницце» 9 миллионов за Тамезе
2019.08.11 17:43
12
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Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
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