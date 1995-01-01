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    Цорн: «Крал даст результат, а потом еще деньги отобьем»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб остался в выигрыше, купив Алекса Крала, а не полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе.

    – Если бы Тамез не сорвался, вы бы взяли Крала?

    – Крал возник раньше.

    – Что случилось с Тамезом?

    – Тамез – игрок, который может дать результат сейчас. Он пришел, дал результат, потраченные деньги потом не компенсируешь. Крал даст результат, а потом еще деньги отобьем.

    – Есть разочарование от срыва сделки по Тамезу?

    – Нет. Нашим первым выбором был Крал.

    – Но когда игрок не приезжал на финальном этапе на медосмотр, это большое разочарование, кто-то должен за это отвечать.

    – Игрок не приехал на медосмотр, потому что не было окончательно согласованного трансфера. Мы приехали во Францию разговаривать с агентами, готовы были делать медосмотр, но в конце концов не договорились.

    • «Спартак» купил Крала у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • 21-летний чех заключил с клубом контракт, рассчитанный на пять лет.
    • Крал заявил о готовности дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1758

      все_будет_AUDI 11 минут назад

      Вы так не умеете

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      Рейтинг: +8748

      vka1970 38 минут назад

      Я и ранее говорил, что Крал по интересней и по перспективней будет Тамеза.Кто смотрит европейские чемпионаты, тот подтвердит.

      0
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      Рейтинг: +1772

      absent32 45 минут назад

      НЕ ГОВОРИ ГОП ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ!!!

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      Рейтинг: +5027

      Агасфер 1 час назад

      Цорн у Федуна украл кораллы,а втюхал Крала.Все довольны,все в ожидании.

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      Рейтинг: +5891

      piligrim1986 1 час назад

      главное - бабло отбить

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      Рейтинг: +7027

      Skull_Boy 1 час назад

      Отобьете максимум 4 млн с такой игрой в квалифе еврокубка и сольете в следующем сезоне и вовсе уйдет от вас сам

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