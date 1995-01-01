Цорн: «Крал даст результат, а потом еще деньги отобьем»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб остался в выигрыше, купив Алекса Крала, а не полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе.

– Если бы Тамез не сорвался, вы бы взяли Крала?

– Крал возник раньше.

– Что случилось с Тамезом?

– Тамез – игрок, который может дать результат сейчас. Он пришел, дал результат, потраченные деньги потом не компенсируешь. Крал даст результат, а потом еще деньги отобьем.

– Есть разочарование от срыва сделки по Тамезу?

– Нет. Нашим первым выбором был Крал.

– Но когда игрок не приезжал на финальном этапе на медосмотр, это большое разочарование, кто-то должен за это отвечать.

– Игрок не приехал на медосмотр, потому что не было окончательно согласованного трансфера. Мы приехали во Францию разговаривать с агентами, готовы были делать медосмотр, но в конце концов не договорились.