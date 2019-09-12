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    Крал: «Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал провел первую тренировку на базе команды в Тарасовке.

    «Меня очень тепло приняли. Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные», — приводит слова 21-летнего Крала пресс-служба клуба.

    Перед началом тренировки Крала прогнали через традиционный «коридор».

    • «Спартак» купил Крала за 12 миллионов евро.
    • 21-летний чех заключил с московским клубом пятилетний контракт.
    • «Спартак» сыграет с «Уралом» 14 сентября, начало матча – в 16:30.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Ссппааррттаакк 23 минуты назад

      Не подведи нас Крал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19884

      oyabun 35 минут назад

      Ну так пора уже дебютировать. И желательно результативно. Такие деньжищи выложили, надо оправдывать траты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2794

      RotBerg 39 минут назад

      Ни че не могу поделать, читаю Срал и всё))

      0
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