Крал: «Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные»

Не подведи нас Крал.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал провел первую тренировку на базе команды в Тарасовке.
«Меня очень тепло приняли. Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные», — приводит слова 21-летнего Крала пресс-служба клуба.
Перед началом тренировки Крала прогнали через традиционный «коридор».
- «Спартак» купил Крала за 12 миллионов евро.
- 21-летний чех заключил с московским клубом пятилетний контракт.
- «Спартак» сыграет с «Уралом» 14 сентября, начало матча – в 16:30.