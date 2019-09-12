Крал: «Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал провел первую тренировку на базе команды в Тарасовке.

«Меня очень тепло приняли. Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные», — приводит слова 21-летнего Крала пресс-служба клуба.

Перед началом тренировки Крала прогнали через традиционный «коридор».