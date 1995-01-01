Арустамян: «Спартак» договорился с «Ниццей» по трансферу Тамезе»

Вот и отлично
Опорный полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе близок к переходу в «Спартак».
По информации комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна, москвичи достигли принципиальной договоренности с французским клубом о трансфере 25-летнего игрока. Также «Спартак» согласовал условия контракта с самим футболистом.
Француз должен прибыть в Россию в течение следующей недели.
- Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.