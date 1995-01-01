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    Арустамян: «Спартак» договорился с «Ниццей» по трансферу Тамезе»

    Опорный полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе близок к переходу в «Спартак».

    По информации комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна, москвичи достигли принципиальной договоренности с французским клубом о трансфере 25-летнего игрока. Также «Спартак» согласовал условия контракта с самим футболистом.

    Француз должен прибыть в Россию в течение следующей недели.

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8159

      Диктор 13 минут назад

      Вот и отлично

      0
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      Рейтинг: +11374

      slavutiq70 26 минут назад

      Что за чел,,, парни кто знает?????

      2
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      Рейтинг: +1545

      алдан2014 > slavutiq70 18 минут назад

      У Цорна надо спрашивать.Он где то в приложении Спартак отвечает,ну или кто то за него.Поди разбери в инете

      0
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      ...
      Рейтинг: +16705

      VVM1964 > slavutiq70 13 минут назад

      По любому " кот в мешке " )))

      3
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      Рейтинг: +11374

      slavutiq70 > VVM1964 10 минут назад

      Тогда уже второй за сегодня кот в мешке ,ещё и грузина подписали,,,

      0
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      Рейтинг: +16705

      VVM1964 > slavutiq70 34 секунды назад

      Ну там еще котенок - до кота ему расти и расти )))

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