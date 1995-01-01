Арустамян: «Спартак» договорился с «Ниццей» по трансферу Тамезе»

Опорный полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе близок к переходу в «Спартак».

По информации комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна, москвичи достигли принципиальной договоренности с французским клубом о трансфере 25-летнего игрока. Также «Спартак» согласовал условия контракта с самим футболистом.

Француз должен прибыть в Россию в течение следующей недели.