Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    RMC Sport: «Спартак» предложил «Ницце» 9 миллионов за Тамезе

    «Спартак» обсуждает с «Ниццей» трансфер опорного полузащитника Адриена Тамезе.

    По информации RMC Sport, москвичи предложили за 25-летнего игрока около 9 миллионов евро.

    Также в течение нескольких дней «Спартак» ведет переговоры с самим футболистом.

    На приобретении француза настаивает главный тренер красно-белых Олег Кононов, которому нравятся игровые качества Тамезе.

    Представители московского клуба находятся в Ницце уже в течение 48 часов,

    • В сезоне-2018/19 Тамезе провел 40 матчей, сделал пять голевых передач и заработал семь желтых карточек.
    • Контракт футболиста с «Ниццей» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

    Источник: RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:43
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      Boeung777 48 минут назад

      Да, это и настораживает, что он нравится самому Кононову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +650

      Пестрый 1 час назад

      Не пишите ерунды! Кононову нравятся мирзовы, мелкадзе ну и тп шлак))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      valkam72 > Пестрый 54 минуты назад

      Плюсую)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +539

      GSmall > Пестрый 50 минут назад

      А Тамез не шлак)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16378

      VVM1964 > Пестрый 37 минут назад

      Ну хоть " переболел любовь " к Глушакову и со . Глядишь и здесь завянет )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106805
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru