RMC Sport: «Спартак» предложил «Ницце» 9 миллионов за Тамезе

Да, это и настораживает, что он нравится самому Кононову.
«Спартак» обсуждает с «Ниццей» трансфер опорного полузащитника Адриена Тамезе.
По информации RMC Sport, москвичи предложили за 25-летнего игрока около 9 миллионов евро.
Также в течение нескольких дней «Спартак» ведет переговоры с самим футболистом.
На приобретении француза настаивает главный тренер красно-белых Олег Кононов, которому нравятся игровые качества Тамезе.
Представители московского клуба находятся в Ницце уже в течение 48 часов,
- В сезоне-2018/19 Тамезе провел 40 матчей, сделал пять голевых передач и заработал семь желтых карточек.
- Контракт футболиста с «Ниццей» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.
RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.