RMC Sport: «Спартак» предложил «Ницце» 9 миллионов за Тамезе

«Спартак» обсуждает с «Ниццей» трансфер опорного полузащитника Адриена Тамезе.

По информации RMC Sport, москвичи предложили за 25-летнего игрока около 9 миллионов евро.

Также в течение нескольких дней «Спартак» ведет переговоры с самим футболистом.

На приобретении француза настаивает главный тренер красно-белых Олег Кононов, которому нравятся игровые качества Тамезе.

Представители московского клуба находятся в Ницце уже в течение 48 часов,