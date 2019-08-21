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    «Спартак» предложил за Тамезе 12 миллионов, а игроку – 2 миллиона в год. Сделка еще не закрыта

    «Спартак» продолжает работать над трансфером полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе. Россияне предложили за игрока 10 миллионов евро + 2 миллиона бонусами, а футболисту – зарплату в 2 миллиона в год.

    Сделка еще не оформлена, пишет Betting Insider. По информации Нобеля Арустамяна, Тамезе уже прошел медосмотр для «Спартака».

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    21.08.2019 18:58
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 21 августа 2019, 21:44

      Парни вам не пох-й за сколько покупают? Это деньги не ваши. Он их один хрен ни кому не отдаст ни на благотворительность, ни сиротам как тут пишут, ни кому. Поэтому пусть покупает хоть за сто лямов, лижбы толк для команды был.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10452

      ivany4 21 августа 2019, 21:20

      Как-то подозрительно быстро растет его стоимость?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 21:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      10 евролямов народных денег, отобранных в сирот на бензоколонках, отдать за какое-то дерьмо! Это - только спам с Федуном способны!

      -6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2019, 20:34

      Аликперов открыл огромный чемодан денег.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > vladimir-7 21 августа 2019, 22:00

      Гинер скорбно заплакал.))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vka1970 21 августа 2019, 22:07

      Гинер здесь не причем.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > vladimir-7 23 августа 2019, 23:36

      Чемодана Аликперова нет.))

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 августа 2019, 20:24

      Что то многовато за него. По сути кот в мешке. Как бы не получилось как с Ларссоном.

      2
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости > oyabun 21 августа 2019, 20:33

      А с Ларрсоном уже получилось? Быстро оценили, однако.
      Смотрите, это не второй Шюррле, всё, хана. А как вам Бакаев в прошедшем матче?

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > СвинкаСправедливости 21 августа 2019, 20:38

      Я и пишу что Ларссон пока никакой. Бакаев - норм, всё у него еще впереди.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 августа 2019, 19:47

      мож нафиг его? за такие-то бабки?

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > piligrim1986 21 августа 2019, 19:58

      Согласен. И Цорн говорил зп макс -1,8 млн.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > батог 21 августа 2019, 21:18

      1.8 - им, остальное Цорну. Но он обязательно поделится.

      -2
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