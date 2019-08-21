«Спартак» предложил за Тамезе 12 миллионов, а игроку – 2 миллиона в год. Сделка еще не закрыта

«Спартак» продолжает работать над трансфером полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе. Россияне предложили за игрока 10 миллионов евро + 2 миллиона бонусами, а футболисту – зарплату в 2 миллиона в год.

Сделка еще не оформлена, пишет Betting Insider. По информации Нобеля Арустамяна, Тамезе уже прошел медосмотр для «Спартака».