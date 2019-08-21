«Спартак» предложил за Тамезе 12 миллионов, а игроку – 2 миллиона в год. Сделка еще не закрыта

Парни вам не пох-й за сколько покупают? Это деньги не ваши. Он их один хрен ни кому не отдаст ни на благотворительность, ни сиротам как тут пишут, ни кому. Поэтому пусть покупает хоть за сто лямов, лижбы толк для команды был.
«Спартак» продолжает работать над трансфером полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе. Россияне предложили за игрока 10 миллионов евро + 2 миллиона бонусами, а футболисту – зарплату в 2 миллиона в год.
Сделка еще не оформлена, пишет Betting Insider. По информации Нобеля Арустамяна, Тамезе уже прошел медосмотр для «Спартака».
- Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.
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