Арустамян: «Завтра Тамезе пройдет медосмотр для «Спартака»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что опорный полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе во вторник пройдет медобследование для «Спартака».

«Уже завтра Адриан Тамезе проходит медосмотр во Франции для Спартака. Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее инсайдер сообщал, что «Спартак» согласовал условия контракта с самим футболистом.