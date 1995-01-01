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    Арустамян: «Завтра Тамезе пройдет медосмотр для «Спартака»

    Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что опорный полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе во вторник пройдет медобследование для «Спартака».

    «Уже завтра Адриан Тамезе проходит медосмотр во Франции для Спартака. Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Ранее инсайдер сообщал, что «Спартак» согласовал условия контракта с самим футболистом.

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5728

      piligrim1986 34 минуты назад

      Хороший опорник

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8353

      vka1970 34 минуты назад

      Добро пожаловать в клуб, Адриан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      JTherry 44 минуты назад

      надеюсь все срастется и на матче с Клыльями мы тебя увидим в составе... удачи!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13860

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Ищем нового Промеса.

      1
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      Рейтинг: +906

      Борат 57 минут назад

      наконец-то народного взяли в команду, а то всё кавказцы да кавказцы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19055

      oyabun 1 час назад

      Очевидно с прибытием Тамезе в команду Гулиев плотно присядет на лавку? На поле будет 6 легов - Жиго, Айртон, Тиль, Ларссон, Шюррле и Тамезе.

      2
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      Рейтинг: +180

      za logiku > oyabun 56 минут назад

      Не факт, что жиго с такой игрой 100 пудов в основе. Как и Ларссон.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8353

      vka1970 > oyabun 35 минут назад

      Не согласен.По тактико техническим действиям на поле, Гулиев уступает только Шюрле и Бакаеву.Вроде бы и толку от его действий с виду мало, а на практике получается, что парень пашет как конь.Скорее всего Адриан берётся либо для усиления глубины состава или для разнообразия тактических схем либо команда перейдёт на игру с 2-мя опорниками.Короче ХЗ.

      0
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      Рейтинг: +5819

      derrik2000 1 час назад

      "Удачи Адриен !!!"


      А я желаю команде, КБ болелам успеха с Тамезе в составе.

      4
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      Рейтинг: +5702

      батог 1 час назад

      Дай Бог что бы все срослось ! Удачи Адриен !!!

      5
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