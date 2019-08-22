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    «Спорт-Экспресс»: на дерби с ЦСКА руководство «Спартака» обсуждало переход Тамезе как свершившийся факт

    Руководство «Спартака» было уверено в трансфере полузащитника Адриена Тамезе из «Ниццы».

    «Еще в понедельник, на дерби с ЦСКА на «Открытие Арене», высшее спартаковское руководство обсуждало приобретение Тамеза как свершившийся факт. Более того, не исключалась возможность выхода потенциального новичка на поле уже сегодня в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», – пишет «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, переход сорвался из-за незначительных деталей – порядка выплат бонусов, размеров штрафов и других нюансов. Переговоры на решающей стадии вели генеральный директор «Спартака» Томас Цорн и его заместитель по правовым вопросам Александр Цомая. Инициатором приглашения Тамезе выступал владелец красно-белых Леонид Федун.

    Ранее RMC Sport сообщил что Тамезе отказался от перехода в «Спартак». По информации французского издания, за полузащитника предлагали 9 миллионов евро.

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2019 16:42
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6660

      Вомбат 22 августа, 20:26

      Французы пишут, что причина - отказ Тамезе, а почему он не захотел, знают только в Ницце. Чемпионат написал, что он не захотел в Россию, хочет в более крутой чемпионат. Как будто он им сам сказал. СЭ пришет, что причина - незначительные детали (не сошлись по бонусам). А что там на самом деле знает только Нобель Арустамян.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 19:50

      Сглазили федунята)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      semm 22 августа, 18:20

      Кстати, а "Открытие Арена" хуже свинарника; невозможно проветрить - ребятишки чутарик пошалили и всё хоть на завтра матч переноси.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +19318

      oyabun 22 августа, 16:56

      Игрок нужен или нет? Как тогда можно срывать трансфер из за мелочей?

      4
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      ...
      Рейтинг: +4952

      Антибиотик > oyabun 22 августа, 17:40

      Из-за этих мелочей клуб может попасть на солидную сумму. Благодари юристов, что отслеживают контракты игроков.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1207

      Томик > oyabun 22 августа, 17:53

      Ну так из-за таких мелочей потом "Играть не буду, продайте меня в другой клуб! Что вы меня штрафуете? Это потому, что я чёрный?" и так далее. Бонусы вроде бы не хотели в следующем году получать, а сразу всю сумму. Из фэйр плэй поэтому можно было выпасть. Надеюсь знают что делают. Обещал, правда, разобраться с этим вопросом к середине месяца вначале. Что расстраивает.

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