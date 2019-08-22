«Спорт-Экспресс»: на дерби с ЦСКА руководство «Спартака» обсуждало переход Тамезе как свершившийся факт

Французы пишут, что причина - отказ Тамезе, а почему он не захотел, знают только в Ницце. Чемпионат написал, что он не захотел в Россию, хочет в более крутой чемпионат. Как будто он им сам сказал. СЭ пришет, что причина - незначительные детали (не сошлись по бонусам). А что там на самом деле знает только Нобель Арустамян.
Руководство «Спартака» было уверено в трансфере полузащитника Адриена Тамезе из «Ниццы».
«Еще в понедельник, на дерби с ЦСКА на «Открытие Арене», высшее спартаковское руководство обсуждало приобретение Тамеза как свершившийся факт. Более того, не исключалась возможность выхода потенциального новичка на поле уже сегодня в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», – пишет «Спорт-Экспресс».
По информации издания, переход сорвался из-за незначительных деталей – порядка выплат бонусов, размеров штрафов и других нюансов. Переговоры на решающей стадии вели генеральный директор «Спартака» Томас Цорн и его заместитель по правовым вопросам Александр Цомая. Инициатором приглашения Тамезе выступал владелец красно-белых Леонид Федун.
Ранее RMC Sport сообщил что Тамезе отказался от перехода в «Спартак». По информации французского издания, за полузащитника предлагали 9 миллионов евро.
- Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.