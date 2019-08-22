«Спорт-Экспресс»: на дерби с ЦСКА руководство «Спартака» обсуждало переход Тамезе как свершившийся факт

Руководство «Спартака» было уверено в трансфере полузащитника Адриена Тамезе из «Ниццы».

«Еще в понедельник, на дерби с ЦСКА на «Открытие Арене», высшее спартаковское руководство обсуждало приобретение Тамеза как свершившийся факт. Более того, не исключалась возможность выхода потенциального новичка на поле уже сегодня в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», – пишет «Спорт-Экспресс».

По информации издания, переход сорвался из-за незначительных деталей – порядка выплат бонусов, размеров штрафов и других нюансов. Переговоры на решающей стадии вели генеральный директор «Спартака» Томас Цорн и его заместитель по правовым вопросам Александр Цомая. Инициатором приглашения Тамезе выступал владелец красно-белых Леонид Федун.

Ранее RMC Sport сообщил что Тамезе отказался от перехода в «Спартак». По информации французского издания, за полузащитника предлагали 9 миллионов евро.