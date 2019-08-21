Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ницца» не отпустила Тамезе на переговоры со «Спартаком»

    Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе должен был прибыть в Париж на переговоры со «Спартаком». Москвичи уже сделали предложение как французскому клубу, так и игроку.

    «Французский футбольный клуб «Ницца» не отпустил полузащитника Команды Адриена Тамезе в Париж на переговоры со «Спартаком». По итогам переговоров игрок должен был согласовать условия контракта и пройти в Париже медобследование.

    Вчера Томас Цорн и Михаил Вартапетов провели целый день в Париже в ожидании игрока, но приехал только его представитель», – написал в телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Мы последили за игрой возможного новичка «Спартака» – Тамезе. Хороший вариант, но есть сомнения

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

    Журналист, специализирующийся на освещении «Спартака». Аудитория канала - более 4,2 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2019 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 22 августа 2019, 11:21

      Договорились - кинули. Доверия - ноль. Здипоболы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2019, 07:22

      Все что делается -к лучшему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 августа 2019, 06:33

      Может и к лучшему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Slterego9 22 августа 2019, 01:11

      В Ницце есть намного лучше опорник Суприен, купили бы его лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Я - легенда 22 августа 2019, 00:40

      Да, может не получиться второго Андрюху (после Шюррле) заполучить в состав...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 22 августа 2019, 00:34

      Хотят больше? Если дороже - надо другого покупать принципиально. Купили за 800 000, предлагают 12 000 000. Нет? Ждите другого шанса. Луан до сих пор ждёт- вся Европа его хочет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 22 августа 2019, 00:11

      сворачиваться и валить... в СПАРТАК два раза не приглашают....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11