«Ницца» не отпустила Тамезе на переговоры со «Спартаком»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе должен был прибыть в Париж на переговоры со «Спартаком». Москвичи уже сделали предложение как французскому клубу, так и игроку.

«Французский футбольный клуб «Ницца» не отпустил полузащитника Команды Адриена Тамезе в Париж на переговоры со «Спартаком». По итогам переговоров игрок должен был согласовать условия контракта и пройти в Париже медобследование.

Вчера Томас Цорн и Михаил Вартапетов провели целый день в Париже в ожидании игрока, но приехал только его представитель», – написал в телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.

Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.

В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

Мы последили за игрой возможного новичка «Спартака» – Тамезе. Хороший вариант, но есть сомнения