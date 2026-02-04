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Серия А 2026/2027
Команды
Торино
Адриен Тамез
Статистика
€ 1,20 млн
Адриен Тамез - статистика
Торино
4 февраля 1994 (32), Лилль
#61 | Полузащитник
180 см
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Италия. Кубок 2021/2022
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Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
2 : 1
04.02.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
2 : 3
13.01.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Кубок, 1 раунд
Торино
1 : 0
18.08.2025
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