Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Модена
Торино - Модена: онлайн-трансляция 18 августа 2025
Торино
18.08.2025, понедельник, 22:15
Италия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Модена
Матч
Статистика матча Торино - Модена
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Модена
В Италии оценили шансы на переход Коко в «Спартак»
7 августа, 18:24
6
Коко из «Торино» ответил на предложение «Спартака»
6 августа, 18:40
4
«Спартаку» не удается договориться с «Торино» по стоимости Коко
3 августа, 18:02
«Спартак» приблизился к покупке Коко у «Торино»: подробности
2 августа, 17:30
14
«Спартак» рассматривает четырех центральных защитников
1 августа, 22:50
5
В Италии оценили шансы на переход Коко в «Спартак»
7 августа, 18:24
6
Коко из «Торино» ответил на предложение «Спартака»
6 августа, 18:40
4
«Спартаку» не удается договориться с «Торино» по стоимости Коко
3 августа, 18:02
«Спартак» приблизился к покупке Коко у «Торино»: подробности
2 августа, 17:30
14
«Спартак» рассматривает четырех центральных защитников
1 августа, 22:50
5
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа 2024, 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа 2024, 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
10 февраля 2016, 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
12 января 2016, 18:53
Больше новостей
Италия. Кубок
Последние матчи
