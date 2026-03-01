01.03.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Торино
3-3-1-1-2
1
Палеари
23
Коко
33
Обрадор
44
Исмайли
77
Эбосс
4
Прати
20
Лазаро
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
91
Сапата
3-1-3-2-1
94
Проведель
77
Марушич
13
Романьоли
25
Провстгор
21
Белахьян
24
Тэйлор
32
Катальди
3
Пеллегрини
22
Кансельери
10
Дзакканьи
20
Ратков
33
Обрадор
25
Нкунку
25
Нкунку
33
Обрадор
4
Прати
61
Тамез
61
Тамез
4
Прати
66
Гинейтис
8
Илич
8
Илич
66
Гинейтис
91
Сапата
22
Казадеи
22
Казадеи
91
Сапата
18
Симеоне
17
Куленович
17
Куленович
18
Симеоне
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
21
Белахьян
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
21
Белахьян
22
Кансельери
18
Исаксен
18
Исаксен
22
Кансельери
20
Ратков
14
Нослин
14
Нослин
20
Ратков
10
Дзакканьи
19
Диа
19
Диа
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Торино
Лацио
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
92
Алиу Нджи
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
55
Алессио Фурланетто
ВР
40
Edoardo Motta
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
Точно не сыграют
Лацио
Точно не сыграют
Статистика матча Торино - Лацио
4
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
13
5
Офсайды
0
2
Количество передач
468
588
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лацио», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»