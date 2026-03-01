Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 18:53
Торино
01.03.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
21' Д. Симеоне 53' Д. Сапата
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
4
Маттео Прати
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
40
Edoardo Motta
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Палеари
23
Коко
33
Обрадор
44
Исмайли
77
Эбосс
4
Прати
20
Лазаро
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
91
Сапата
3-1-3-2-1
94
Проведель
77
Марушич
13
Романьоли
25
Провстгор
21
Белахьян
24
Тэйлор
32
Катальди
3
Пеллегрини
22
Кансельери
10
Дзакканьи
20
Ратков
33
Обрадор
25
Нкунку
25
Нкунку
33
Обрадор
4
Прати
61
Тамез
61
Тамез
4
Прати
66
Гинейтис
8
Илич
8
Илич
66
Гинейтис
91
Сапата
22
Казадеи
22
Казадеи
91
Сапата
18
Симеоне
17
Куленович
17
Куленович
18
Симеоне
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
21
Белахьян
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
21
Белахьян
22
Кансельери
18
Исаксен
18
Исаксен
22
Кансельери
20
Ратков
14
Нослин
14
Нослин
20
Ратков
10
Дзакканьи
19
Диа
19
Диа
10
Дзакканьи
Торино
Точно не сыграют
Эмирхан Ильхан
ЦП
Занос Савва
ПВ
Закария Абухляль
ПВ
Лацио
Точно не сыграют
Тома Башич
ЦП
Самуэль Жиго
ЦЗ
Марио Гила
ЦЗ
Педро
ПВ
Николо Ровелла
ОП
Даниэль Мальдини
АП
Статистика матча Торино - Лацио
4
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
13
5
Офсайды
0
2
Количество передач
468
588
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Лацио», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Лацио»

«Торино» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Торино
