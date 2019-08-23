Тамезе может перейти в «Болонью». Ранее он не приехал на медосмотр для «Спартака»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе может продолжить карьер в чемпионате Италии.

По информации France Football, «Болонья» предложила за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро. Француз еще не принял решения по переходу.

7-го августа радиостанция RMC сообщила о предложении по Тамезе в размере 9-ти миллионов евро со стороны «Спартака». По информации Betting Insider, сумма сделки могла составить 12 миллионов, а его годовая зарплата – 2 миллиона. 22-го августа игрок не приехал на медосмотр для российского клуба.