Тамезе может перейти в «Болонью». Ранее он не приехал на медосмотр для «Спартака»

Ради двух матчей против Криша?
Это того не стоит, бро)
Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе может продолжить карьер в чемпионате Италии.
По информации France Football, «Болонья» предложила за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро. Француз еще не принял решения по переходу.
7-го августа радиостанция RMC сообщила о предложении по Тамезе в размере 9-ти миллионов евро со стороны «Спартака». По информации Betting Insider, сумма сделки могла составить 12 миллионов, а его годовая зарплата – 2 миллиона. 22-го августа игрок не приехал на медосмотр для российского клуба.
- Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.