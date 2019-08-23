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    Тамезе может перейти в «Болонью». Ранее он не приехал на медосмотр для «Спартака»

    Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе может продолжить карьер в чемпионате Италии.

    По информации France Football, «Болонья» предложила за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро. Француз еще не принял решения по переходу.

    7-го августа радиостанция RMC сообщила о предложении по Тамезе в размере 9-ти миллионов евро со стороны «Спартака». По информации Betting Insider, сумма сделки могла составить 12 миллионов, а его годовая зарплата – 2 миллиона. 22-го августа игрок не приехал на медосмотр для российского клуба.

    • Тамезе перешел в «Ниццу» из «Валансьена» в 2017 году за 800 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне он провел 40 матчей на клубном уровне и сделал пять голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

    Источник: France Football

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    23.08.2019 18:50
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +425

      johnny983 5 часов назад

      Ради двух матчей против Криша?
      Это того не стоит, бро)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Томик 10 часов назад

      А теперь Болонья пусть не приедет на медосмотр к Тамезе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73411

      zigbert 11 часов назад

      Да пусть идет на все четыре стороны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      mp7700 11 часов назад

      В топку его))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8286

      Диктор 12 часов назад

      Тамезе может переходить куда хочет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      АндрейФКСМ 12 часов назад

      Впердиве поиграет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      АндрейФКСМ 12 часов назад

      Как раз Болонья для него. Мега клуб аж туда все стремятся.(((

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15611

      DVOK68 12 часов назад

      Очень важная информация.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5875

      derrik2000 12 часов назад

      Уже неинтересно.
      Пусть переходит куда хочет.
      А Спартаку "на флажке" СРОЧНО искать хорошего опорника!
      Без опорника нам труба! (((

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17066

      VVM1964 > derrik2000 12 часов назад

      Эх , еще бы нападающего не помешало бы .

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10681

      sssrspartak > VVM1964 12 часов назад

      да бы!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1179

      PNZ1985 > sssrspartak 11 часов назад

      И крайних дефов

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10681

      sssrspartak > PNZ1985 11 часов назад

      ++++

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19318

      oyabun > VVM1964 11 часов назад

      Увы, не по бюджету нашего клуба. А всего то лишь не надо было продавать Зе. А сейчас выход - ставить из Спартака-2 Руденко.












      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      Томик > VVM1964 10 часов назад

      Не помешало бы Понсе пасы начать давать для начала. А то пока Шюррле на фланг не убежал и не прострелил - хрен дождёшься от великих дриблингёров и забивателей.

      1
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      Рейтинг: +5875

      derrik2000 > VVM1964 10 часов назад

      Это да...

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