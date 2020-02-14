Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэль Бэтти - статистика

Завершил карьеру
10 декабря 1997 (28)
#18 | Полузащитник
178 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
4 : 4
14.02.2020
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Блэкберн
3 : 0
11.02.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Рединг
1 : 1
08.02.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 5
01.02.2020
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
1 : 0
18.01.2020
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
0 : 1
11.01.2020
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
01.01.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
29.12.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 2
26.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 0
21.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
2 : 2
13.12.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Лидс
2 : 0
10.12.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
2 : 1
07.12.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
3 : 1
30.11.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
4 : 0
27.11.2019
Престон
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.11.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Халл Сити
0 : 1
09.11.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
0 : 3
02.11.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
2 : 3
19.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
05.10.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 0
01.10.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
28.09.2019
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
0 : 3
21.09.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
1 : 3
24.08.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Халл Сити
0 : 1
20.08.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 1
17.08.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
2 : 1
10.08.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Суонси
2 : 1
03.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на очередное удаление Мостового
21:53
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
21:30
1
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
20:55
18
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
20:43
10
Лапочкин оценил удаление Максименко с «Акроном»
20:37
5
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
138
Максименко двумя словами прокомментировал свое удаление с «Акроном»
20:15
7
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
5
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
6
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+