Даниэль Бэтти - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бэтти
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бэтти
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2020
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:4
|Суонси (Суонси)
|11.02.2020
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|08.02.2020
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:5
|Брентфорд (Лондон)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|01.01.2020
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|29.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.12.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|13.12.2019
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.12.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|07.12.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.11.2019
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.11.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Престон (Престон)
|65'
|24.11.2019
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.10.2019
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.10.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|20.08.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.08.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|03.08.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)