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    Даниэль Бэтти - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Бэтти
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2020 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:4 Суонси (Суонси)
    11.02.2020 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    08.02.2020 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    01.02.2020 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:5 Брентфорд (Лондон)
    18.01.2020 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.01.2020 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    01.01.2020 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    29.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    26.12.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.12.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    13.12.2019 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.12.2019 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    07.12.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    30.11.2019 1' -90' Барнсли (Барнсли) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.11.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Престон (Престон)
    65'
    24.11.2019 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    09.11.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.11.2019 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.10.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.10.2019 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    01.10.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    28.09.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    21.09.2019 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.08.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    20.08.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    17.08.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.08.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Рединг (Рединг)
    03.08.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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