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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Халл Сити
Барнсли - Халл Сити: обзор матча 30 ноября 2019
Барнсли
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
23'
А. Моуатт
75'
М. Бере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Халл Сити
ГОЛ! 2:0!
М. Бере
Пас отдал
А. Моуатт
75'
60'
Желтая карточка
Р. Бурк
ГОЛ! 1:0!
А. Моуатт
Пас отдал
М. Бере
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Барнсли
93
Мамаду Тиам
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
1-2-2
1
Радлингер
6
Хальме
8
Бере
20
Моуатт
18
Браун
12
Вудроу
3-5-1
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
30
де Вейс
20
Элдер
10
Хонимэн
36
Ирвин
18
Бэтти
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Барнсли
Халл Сити
93
Мамаду Тиам
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
93
Мамаду Тиам
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Барнсли - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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