Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Фулхэм
Халл Сити - Фулхэм: обзор матча 11 января 2020
Халл Сити
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
29'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Фулхэм
90'
+3
Желтая карточка
С. Кристи
86'
Желтая карточка
К. МакДональд
73'
Желтая карточка
А. Митрович
71'
Желтая карточка
И. Кавалейру
Желтая карточка
Д. Боуэн
67'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Кавалейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Фулхэм
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
4-2-1
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
28
Пеннингтон
30
де Вейс
11
Гросицки
36
Ирвин
20
Боуэн
4-1-3-2
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
29
Кристи
29
МакДональд
93
Кноккарт
17
Онома
14
Рид
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Халл Сити
Фулхэм
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Фулхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Фулхэм
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+