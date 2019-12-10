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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Халл Сити
Лидс - Халл Сити: обзор матча 10 декабря 2019
Лидс
10.12.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
73'
Й. де Вейс (АГ)
82'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Халл Сити
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хонимэн
ГОЛ! 2:0!
Э. Алиоски
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. де Вейс
73'
Желтая карточка
К. Филлипс
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
3-1-1-2-2
1
Касилья
15
Даллас
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
11
Кошта
45
Бэмфорд
3-4-1
25
Лонг
30
де Вейс
2
Личай
32
Бурк
18
Бэтти
36
Ирвин
20
Элдер
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Лидс
Халл Сити
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Лидс - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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