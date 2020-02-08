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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Халл Сити
Рединг - Халл Сити: обзор матча 08 февраля 2020
Рединг
08.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
56'
Д. Обита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Халл Сити
88'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Желтая карточка
С. Алуко
85'
ГОЛ! 1:0!
Д. Обита
Пас отдал
Д. Свифт
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
6
Блэкетт
5
Моррисон
26
Мур
2
Гантер
25
Пеле
21
Обита
14
Эджария
11
Мейте
8
Свифт
9
Бэлдок
1-4
25
Лонг
2
Личай
10
Хонимэн
36
Ирвин
18
Бэтти
20
Элдер
Остались в запасе
Рединг
Халл Сити
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
14
Соне Алуко
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
14
Соне Алуко
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Рединг - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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