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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Брентфорд
Халл Сити - Брентфорд: обзор матча 01 февраля 2020
Халл Сити
01.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 5
Завершен
Брентфорд
29'
Д. Райя (АГ)
12'
С. Бенрахма
20'
Р. Бурк (АГ)
58'
О. Уоткинс
63'
С. Бенрахма
85'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Брентфорд
85'
ГОЛ! 1:5!
С. Бенрахма
63'
ГОЛ! 1:4!
С. Бенрахма
58'
ГОЛ! 1:3!
О. Уоткинс
Пас отдал
Р. Генри
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Райя
29'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Бурк
13'
Желтая карточка
С. Бенрахма
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3-2-1
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
3
Кингсли
10
Хонимэн
36
Ирвин
9
Магеннис
4-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
17
Жанвье
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Халл Сити
Брентфорд
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Халл Сити - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
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Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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