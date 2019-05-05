Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стив Морисон - статистика

Завершил карьеру
29 августа 1983 (43), Лондон
#20 | Нападающий
188 см
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
15
1
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
05.05.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Миллуолл
1 : 2
30.04.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Миллуолл
0 : 0
27.04.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.04.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Миллуолл
1 : 1
19.04.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
13.04.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Миллуолл
0 : 0
10.04.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Миллуолл
2 : 0
06.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
3 : 2
30.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
13.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 1
09.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Миллуолл
1 : 3
02.03.2019
Норвич Сити
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
2 : 1
26.02.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Миллуолл
1 : 3
23.02.2019
Престон
Был в запасе
67'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Дерби Каунти
0 : 1
20.02.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
0 : 0
12.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Суонси
1 : 0
09.02.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
19.01.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
0 : 2
12.01.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
01.01.2019
Миллуолл
Был в запасе
66'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Миллуолл
1 : 0
26.12.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Сток Сити
1 : 0
22.12.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
3 : 2
15.12.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Миллуолл
2 : 2
08.12.2018
Халл Сити
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Бристоль Сити
1 : 1
02.12.2018
Миллуолл
1' - 90'
78'
38'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Миллуолл
0 : 2
28.11.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
4 : 3
10.11.2018
Миллуолл
Был в запасе
83'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
2 : 0
03.11.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Миллуолл
3 : 0
27.10.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 1
23.10.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
82'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Рединг
3 : 1
20.10.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Миллуолл
2 : 1
06.10.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
03.10.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Миллуолл
2 : 3
29.09.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вест Бромвич
2 : 0
22.09.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
19.09.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
1 : 1
15.09.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 2
01.09.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 0
26.08.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
22.08.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
2 : 1
18.08.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
0 : 0
11.08.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
2 : 2
04.08.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
4
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
2
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+