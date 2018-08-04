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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Мидлсбро
Миллуолл - Мидлсбро: обзор матча 04 августа 2018
Миллуолл
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 2
Завершен
Мидлсбро
12'
Э. О'Брайен
37'
Л. Грегори
87'
М. Брейтуэйт
90+7'
Д. Фрэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Мидлсбро
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Д. Фрэнд
Пас отдал
Л. Уинг
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
90'
+4
Желтая карточка
М. Ромео
90'
+4
Замена
М. Уоллес
️️️️
С. Морисон
90'
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
М. Тавернье
Замена
И. Скалак
️️️️
Э. О'Брайен
86'
Замена
Т. Эллиотт
️️️️
Л. Грегори
81'
74'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
С. Даунинг
Желтая карточка
Д. Уоллес
63'
59'
Замена
М. Тавернье
️️️️
А. Клэйтон
56'
Желтая карточка
Л. Уинг
56'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Г. Лидбиттер
ГОЛ! 2:0!
Л. Грегори
37'
28'
Желтая карточка
А. Клэйтон
ГОЛ! 1:0!
Э. О'Брайен
Пас отдал
Л. Грегори
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
27
Гарри Чапмен
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-1-2-3
31
Арчер
2
Ромео
3
Мередит
5
Купер
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
17
Уоллес
20
Морисон
9
Грегори
48
О'Брайен
4-4-2
12
Рэндольф
44
Флинт
32
Фрэнд
23
Фрай
5
Шоттон
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
16
Хаусон
19
Даунинг
27
Ассомбалонга
22
Брейтуэйт
20
Морисон
3
Уоллес
3
Уоллес
20
Морисон
48
О'Брайен
38
Скалак
38
Скалак
48
О'Брайен
9
Грегори
19
Эллиотт
19
Эллиотт
9
Грегори
7
Клэйтон
16
Тавернье
16
Тавернье
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
10
Уинг
10
Уинг
7
Лидбиттер
19
Даунинг
11
Флетчер
11
Флетчер
19
Даунинг
Остались в запасе
Миллуолл
Мидлсбро
44
Фред Оньединма
ПП
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
27
Гарри Чапмен
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
27
Гарри Чапмен
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Миллуолл - Мидлсбро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Нью-Дэн
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