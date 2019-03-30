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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Миллуолл
Лидс - Миллуолл: обзор матча 30 марта 2019
Лидс
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 2
Завершен
Миллуолл
34'
П. Эрнандес
71'
Л. Эйлинг
83'
П. Эрнандес
10'
Б. Томпсон
55'
Б. Маршалл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Миллуолл
Желтая карточка
Д. Кларк
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Т. Робертс
83'
82'
Желтая карточка
Д. Мартин
74'
Желтая карточка
Б. Маршалл
ГОЛ! 2:2!
Л. Эйлинг
Пас отдал
Б. Дуглас
71'
Желтая карточка
П. Янссон
65'
Желтая карточка
Л. Купер
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Маршалл
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Л. Эйлинг
34'
30'
Желтая карточка
Д. Купер
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Томпсон
Пас отдал
М. Ромео
7'
Желтая карточка
Д. Мередит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
19
Робертс
4-5-1
25
Мартин
3
Мередит
5
Купер
2
Ромео
15
Пирс
10
Маршалл
8
Танниклифф
8
Томпсон
17
Уоллес
18
Леонард
9
Грегори
Остались в запасе
Лидс
Миллуолл
15
Стюарт Даллас
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
6
Шон Уилльямс
ОП
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
6
Шон Уилльямс
ОП
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лидс - Миллуолл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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