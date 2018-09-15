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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Лидс
Миллуолл - Лидс: обзор матча 15 сентября 2018
Миллуолл
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
55'
Д. Уоллес
89'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Лидс
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Харрисон
Желтая карточка
Д. Уоллес
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
Пас отдал
Д. Купер
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
4-1-2-3
13
Амос
3
Мередит
5
Купер
3
Уоллес
2
МакЛафлин
6
Уилльямс
17
Уоллес
18
Леонард
9
Грегори
48
О'Брайен
20
Морисон
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
30
Дуглас
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
Остались в запасе
Миллуолл
Лидс
25
Давид Мартин
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Миллуолл - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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