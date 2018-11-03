Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Миллуолл
Брентфорд - Миллуолл: обзор матча 03 ноября 2018
Брентфорд
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
48'
С. Каньос
85'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Миллуолл
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Н. Мопе
85'
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
Пас отдал
Н. Мопе
48'
32'
Желтая карточка
Р. Леонард
Желтая карточка
Р. Сойерс
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
4-3-1-2
25
Бентли
28
Одубайо
15
Конса
2
Мефам
3
Дальсгаард
16
МакИкран
14
Сойерс
23
Йеннарис
7
Каньос
11
Мопе
10
Бенрахма
4-1-3-2
13
Амос
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
2
Ромео
6
Уилльямс
18
Леонард
3
Фергюсон
38
Скалак
19
Эллиотт
9
Грегори
Остались в запасе
Брентфорд
Миллуолл
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Брентфорд - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Миллуолл
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+