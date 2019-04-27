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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сток Сити
Миллуолл - Сток Сити: обзор матча 27 апреля 2019
Миллуолл
27.04.2019, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Сток Сити
84'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Р. Леонард
75'
74'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-1-5-1
25
Мартин
15
Пирс
2
Ромео
5
Купер
6
Уилльямс
18
Леонард
3
Фергюсон
8
Танниклифф
17
Уоллес
10
Маршалл
9
Грегори
4-5-1
1
Батлэнд
26
Бауэр
5
Уилльямс
17
Шоукросс
23
Батт
5
Этебо
7
Аллен
10
Инс
16
МакКлин
6
Клукас
23
Афобе
Остались в запасе
Миллуолл
Сток Сити
44
Фред Оньединма
ПП
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Миллуолл - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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