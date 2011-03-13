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    Вендел - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Вендел Жеральдо
    Фамилия Маурисио де Силва
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 30 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 1' -58' Тулуза (Тулуза) 2:0 Бордо (Бордо)
    18.05.2011 73' -90' Бордо (Бордо) 1:0 ПСЖ (Париж)
    11.05.2011 1' -69' Ланс (Ланс) 1:0 Бордо (Бордо)
    07.05.2011 1' -90' Бордо (Бордо) 0:4 Сошо (Монбельяр)
    30.04.2011 1' -77' Ренн (Ренн) 0:0 Бордо (Бордо)
    24.04.2011 1' -86' Бордо (Бордо) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    16.04.2011 1' -74' Лилль (Лилль) 1:1 Бордо (Бордо)
    02.04.2011 1' -50' Нанси (Нанси) 0:0 Бордо (Бордо)
    17'
    19.03.2011 1' -90' Валансьен (Валансьен) 2:2 Бордо (Бордо)
    13.03.2011 1' -76' Бордо (Бордо) 0:1 Монако (Монако)
    06.03.2011 1' -90' Брест (Брест) 1:3 Бордо (Бордо)
    49'
    26.02.2011 1' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Осер (Осер)
    19.02.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 5:1 Бордо (Бордо)
    12.02.2011 67' -90' Бордо (Бордо) 1:2 Кан (Кан)
    06.02.2011 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Бордо (Бордо)
    30.01.2011 86' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Ницца (Ницца)
    16.01.2011 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Бордо (Бордо)
    22.12.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:2 Ланс (Ланс)
    12.12.2010 1' -80' Бордо (Бордо) 0:0 Ренн (Ренн)
    05.12.2010 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Бордо (Бордо)
    27.11.2010 47' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Лилль (Лилль)
    53'
    21.11.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    13.11.2010 1' -90' Бордо (Бордо) 2:1 Нанси (Нанси)
    06.11.2010 46' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Валансьен (Валансьен)
    02.11.2010 1' -58' Монако (Монако) 2:2 Бордо (Бордо)
    23.10.2010 1' -61' Бордо (Бордо) 0:2 Брест (Брест)
    16.10.2010 1' -90' Осер (Осер) 0:1 Бордо (Бордо)
    02.10.2010 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    77'
    25.09.2010 1' -66' Кан (Кан) 0:0 Бордо (Бордо)
    19.09.2010 1' -78' Бордо (Бордо) 2:0 Лион (Лион)
    29.08.2010 1' -64' Бордо (Бордо) 1:1 Марсель (Марсель)
    22.08.2010 1' -61' ПСЖ (Париж) 1:2 Бордо (Бордо)
    15.08.2010 1' -77' Бордо (Бордо) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    32'
    08.08.2010 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:0 Бордо (Бордо)
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