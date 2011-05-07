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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Сошо
Бордо - Сошо: обзор матча 07 мая 2011
Бордо
07.05.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 4
Завершен
Сошо
8'
Б. Идейе
11'
Д. Перки
22'
Р. Будебуз
29'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Сошо
Замена
М. Майга
️️️️
Э. Бутен
Замена
В. Ногейра
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
М. Жоссе
️️️️
Б. Драме
Желтая карточка
М. Планюс
Замена
М. Планюс
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Желтая карточка
М. Шальме
Замена
Жуссие
️️️️
М. Сиани
ГОЛ! 0:4!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Мартен
ГОЛ! 0:3!
Р. Будебуз
Пас отдал
Б. Идейе
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Перки
Пас отдал
М. Мартен
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
3-2-4-1
16
Каррассо
13
Сиани
22
Сане
90
Савич
14
Тремулинас
21
Шальме
17
Вендел
18
Плашил
12
Диарра
8
Бен Халфаллах
27
Модест
3-2-2-1-2
16
Ришер
24
Перки
14
Пейберне
3
Драме
50
Карлао
23
Соже
20
Бутен
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
8
Бен Халфаллах
27
Планюс
27
Планюс
8
Бен Халфаллах
13
Сиани
20
Жуссие
20
Жуссие
13
Сиани
3
Драме
6
Жоссе
6
Жоссе
3
Драме
19
Морис-Белэй
5
Ногейра
5
Ногейра
19
Морис-Белэй
20
Бутен
20
Майга
20
Майга
20
Бутен
Остались в запасе
Бордо
Сошо
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Бордо - Сошо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
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