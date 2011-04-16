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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 16 апреля 2011
Лилль
16.04.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
58'
М. Сов
76'
В. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бордо
Желтая карточка
С. Каррассо
Желтая карточка
Ф. Маранж
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Ф. Бальмон
ГОЛ! 1:1!
В. Савич
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Вендел
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Т. Де Мело
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Й. Кабай
Желтая карточка
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Бордо
33
Джеффри Андретти
ВР
16
Ульрих Раме
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
10
Азар
17
Сов
11
Фро
3-5-1-1
16
Каррассо
21
Шальме
90
Савич
28
Маранж
8
Бен Халфаллах
12
Диарра
18
Плашил
20
Жуссие
17
Вендел
6
Фернандо
27
Модест
15
Бальмон
7
Обраньяк
7
Обраньяк
15
Бальмон
11
Фро
9
Де Мело
9
Де Мело
11
Фро
17
Вендел
14
Диабате
14
Диабате
17
Вендел
Остались в запасе
Лилль
Бордо
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
33
Джеффри Андретти
ВР
16
Ульрих Раме
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
33
Джеффри Андретти
ВР
16
Ульрих Раме
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Лилль - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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