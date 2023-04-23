Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеймс Леа Силики - статистика

Завершил карьеру
12 июня 1996 (30)
#17 | Полузащитник
183 см | 70 кг
Камерун | Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
23
3
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
1 : 0
23.04.2023
Эшторил
77' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Брага
4 : 1
08.04.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
31.03.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 2
18.03.2023
Шавиш
62' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
0 : 3
04.03.2023
Визела
76' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Спортинг
2 : 0
27.02.2023
Эшторил
57' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
0 : 1
04.02.2023
Витория Гимараеш
77' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Фамаликан
1 : 0
29.01.2023
Эшторил
68' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Маритиму
1 : 0
22.01.2023
Эшторил
1' - 67'
47'
Португалия. Примейра, 15 тур
Арука
2 : 0
07.01.2023
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
0 : 0
29.12.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
3 : 1
14.11.2022
Эшторил
1' - 46'
18'
22'
Португалия. Примейра, 12 тур
Эшторил
1 : 5
06.11.2022
Бенфика
1' - 64'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
1 : 1
30.10.2022
Эшторил
1' - 81'
Португалия. Примейра, 10 тур
Эшторил
0 : 2
22.10.2022
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
07.10.2022
Эшторил
62' - 90'
90'
90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
1 : 1
01.10.2022
Эшторил
65' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 1
17.09.2022
Порту
73' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Визела
0 : 1
12.09.2022
Эшторил
79' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
0 : 2
02.09.2022
Спортинг
77' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
26.08.2022
Эшторил
65' - 90'
73'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
2 : 2
19.08.2022
Риу Аве
1' - 77'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
14.08.2022
Эшторил
67' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
2 : 0
06.08.2022
Фамаликан
81' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
1
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
2
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+