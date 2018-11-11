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    Орджи Оквонкво - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Орджи
    Фамилия Оквонкво
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1998 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:4 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.01.2019 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 1:1 Болонья (Болонья)
    29.12.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    26.12.2018 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Лацио (Рим)
    22.12.2018 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Болонья (Болонья)
    18.12.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Милан (Милан)
    09.12.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Болонья (Болонья)
    01.12.2018 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:1 Болонья (Болонья)
    25.11.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    11.11.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 2:2 Болонья (Болонья)
    04.11.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    28.10.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Болонья (Болонья)
    21.10.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Торино (Турин)
    06.10.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 Болонья (Болонья)
    67'
    30.09.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Удинезе (Удине)
    26.09.2018 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Болонья (Болонья)
    23.09.2018 68' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Рома (Рим)
    16.09.2018 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:0 Болонья (Болонья)
    01.09.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Интер (Милан)
    26.08.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Болонья (Болонья)
    84'
    19.08.2018 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 СПАЛ (Феррара)
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