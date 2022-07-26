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Родина
Солтмурад Бакаев
Новости
€ 600 тыс
Солтмурад Бакаев - новости
Родина
5 августа 1999 (27)
#17 | Нападающий
175 см | 63 кг
Россия
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Публикации
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
11 августа
3
«Печально все»: Бакаев – о судействе в матче со «Спартаком»
26 июля
22
Бакаев рассматривает «Реал» и «Барселону»: «Мне нравится их футбольчик»
10 апреля
Фото
Бакаев перешел в московский клуб
17 февраля
Стало известно, каким клубам отказал Бакаев ради возвращения в Москву
16 февраля
Стало известно, в каком московском клубе продолжит карьеру Бакаев
15 февраля
6
Бакаев сменит клуб в ближайшие дни
14 февраля
2
14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»
2025.09.24 12:05
7
Солтмурад Бакаев: «Брата списывали после «Зенита», но в «Химках» он доказал высочайший уровень»
2025.04.06 14:55
2
Бакаев получил травму и пропустит возобновление сезона РПЛ
2025.02.03 12:38
Бакаев сказал, что помогло Хвиче заиграть в Европе
2025.01.31 00:36
2
Видео
Бакаев объяснил стычку Дзюбы с игроком «Урарту»
2025.01.29 20:08
2
Бакаев описал Дзюбу тремя фразами
2025.01.25 09:29
4
Бакаев объяснил повышение своей результативности
2025.01.14 18:18
Защитник «Акрона» сказал, чем Бакаев похож на Винисиуса
2024.09.25 22:22
2
Солтмурад Бакаев: «Я и брат были одними из тех, кто убивался за «Спартак»
2024.09.19 09:50
13
Бакаев обвинил «Спартак» в своих травмах
2024.09.18 16:50
9
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.16 16:09
1
Фото
Бакаев прикрыл название пивного бренда на награде лучшему игроку матча с «Факелом»
2024.07.28 13:45
2
Бакаев: «Мы испортили «Факелу» праздник»
2024.07.28 12:55
6
РПЛ. «Факел» проиграл «Акрону» (0:2) в 1-м матче на новом стадионе, Бакаев забил
2024.07.27 21:59
22
Фото
Экс-спартаковец Бакаев подписал контракт с «Акроном»
2024.07.02 11:13
8
«Акрон» претендует на экс-хавбека «Рубина» и «Спартака»
2024.07.01 10:37
Зелимхан Бакаев посетил вечер UFC в Абу-Даби
2023.10.25 13:19
Солтмурад Бакаев: «Рано или поздно буду на вершине»
2023.10.15 18:41
1
Солтмурад Бакаев рассказал о своей реакции на уход Зелимхана из «Зенита»
2023.10.15 18:27
«Рубин» отдал Бакаева в аренду московскому клубу
2023.09.14 17:36
«Рубину» запретили регистрировать новичков после обращения Бакаева
2023.02.01 18:56
1
Кварацхелия назвал игроков из РПЛ, которых посоветовал бы «Наполи». Солтмурад Бакаев, Самошников – в списке
2022.06.29 18:48
2
Бакаев рассказал, как поддержал брата Солтмурада после вылета «Рубина» в ФНЛ
2022.06.21 07:47
1
1
2
3
Главные новости
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
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Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
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Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
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Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
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