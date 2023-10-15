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    • Солтмурад Бакаев рассказал о своей реакции на уход Зелимхана из «Зенита»

    Солтмурад Бакаев рассказал о своей реакции на уход Зелимхана из «Зенита»

    Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал переход своего брата Зелимхана в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

    «С братом общаюсь. У него все хорошо, недавно ассист сделал. Я лично удивлен переходом – у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен. Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается. Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда», – сказал Бакаев.

    • Зелимхан Бакаев перешел из «Зенита» в «Аль-Вахду» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона.
    • Солтмурад Бакаев выступает за «Родину» на правах аренды. Полузащитник имеет полноценный контракт с «Рубином» до 31 декабря 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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