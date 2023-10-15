Солтмурад Бакаев рассказал о своей реакции на уход Зелимхана из «Зенита»

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал переход своего брата Зелимхана в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

«С братом общаюсь. У него все хорошо, недавно ассист сделал. Я лично удивлен переходом – у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен. Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается. Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда», – сказал Бакаев.