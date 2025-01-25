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Бакаев описал Дзюбу тремя фразами

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Все мы знаем, кто у нас главный заводила в команде. Секрет не открою – Артем Дзюба. Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими.

Он может найти момент, когда нужно поругать игрока, а когда похвалить или дать подсказ. Учитывая его опыт и значимость в нашем футболе, для «Акрона» большое достижение заполучить такого игрока», – считает Бакаев.

  • Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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Чехов на Садовой
1737794194
Ширмач в авторитете, пахан.
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DOCTOR PENALTY
1737794874
Когда одно говно расхваливает другое говно, чё-то не хочется принимать это всерьёз. "*"*
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Spartak_forv@
1737796893
Это пока Акрон не в зоне вылета,Дзюба веселый и добрый.А потом у него будут все вокруг виноваты))
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