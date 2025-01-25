Бакаев описал Дзюбу тремя фразами

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Все мы знаем, кто у нас главный заводила в команде. Секрет не открою – Артем Дзюба. Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими.

Он может найти момент, когда нужно поругать игрока, а когда похвалить или дать подсказ. Учитывая его опыт и значимость в нашем футболе, для «Акрона» большое достижение заполучить такого игрока», – считает Бакаев.