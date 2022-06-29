Кварацхелия назвал игроков из РПЛ, которых посоветовал бы «Наполи». Солтмурад Бакаев, Самошников – в списке

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия считает, что в РПЛ есть игроки, соответствующие уровню итальянцев. Их он посоветовал бы своему новому клубу.
«Илья Самошников, Арсен Захарян — я больше молодых назову.
Центральный защитник Самуэль Жиго. А, он уже во Франции? Ну, посчитаем. Джордже Деспотович. И еще возьмем Бакаева. Солтмурада», – сказал грузин.
- До «Рубина» грузин выступал в России за «Локомотив».
- Весной игрок ушел в батумское «Динамо».
- Потом Хвичу купил «Наполи» за 10 миллионов евро.
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Источник: ютуб-канал Nobel