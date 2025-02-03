Бакаев получил травму и пропустит возобновление сезона РПЛ

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев получил травму на сборе в ОАЭ. Игрок повредил плечо после падения на тренировке.
«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель.
Солтмурад – сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждeм скорейшего возвращения в строй», – сказал врач «Акрона» Руслан Засиев.
- Таким образом, Солтмурад пропустит мартовское возобновление сезона РПЛ.
- В сезоне РПЛ Бакаев провел 16 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- «Акрон» идет на 9-м месте.