Бакаев получил травму и пропустит возобновление сезона РПЛ

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев получил травму на сборе в ОАЭ. Игрок повредил плечо после падения на тренировке.

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель.

Солтмурад – сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждeм скорейшего возвращения в строй», – сказал врач «Акрона» Руслан Засиев.