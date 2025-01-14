Бакаев объяснил повышение своей результативности

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил, за счет чего ему удалось улучшить свои статистические показатели по сравнению с прошлым сезоном.

– Этот сезон уже стал вторым для вас по результативности в РПЛ. С чем это связано?

– С правильной подготовкой и работой над ошибками. С каждым годом я должен быть всe лучше и лучше.

Поскольку этот сезон не закончен, у меня ещe есть возможность улучшить результат.