Бакаев объяснил повышение своей результативности

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил, за счет чего ему удалось улучшить свои статистические показатели по сравнению с прошлым сезоном.
– Этот сезон уже стал вторым для вас по результативности в РПЛ. С чем это связано?
– С правильной подготовкой и работой над ошибками. С каждым годом я должен быть всe лучше и лучше.
Поскольку этот сезон не закончен, у меня ещe есть возможность улучшить результат.
- В этом сезоне РПЛ Бакаев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его лучший результат был в чемпионате-2020/21 – 2+5 в 28 играх в составе «Рубина».
- В прошлом сезоне Солтмурад был в аренде в «Родине» из Первой лиги.