Защитник «Акрона» сказал, чем Бакаев похож на Винисиуса

Игрок «Акрона» Пауло Витор высказался об игровых качествах своего партнера по команде Солтмурада Бакаева.

– Скоро вручение «Золотого мяча», главный претендент – бразилец Винисиус. Считаешь его достойным этой награды в нынешнем году?

– Очень надеюсь, что Вини выиграет «Золотой мяч». Долгое время бразильцы не получали эту награду. Раньше этот приз вручали Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, последним получил Кака, и с тех пор уже прошло больше 15 лет.

Винисиус заслуживает «Золотой мяч», в составе «Реала» он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, сам он забивал важные мячи в больших матчах. Я болею за него.

– В «Акроне» тоже есть левый вингер, который любит идти в дриблинг, – Солтмурад Бакаев. Можно его в чем‑то сравнить с Винисиусом?

– Если взять игровой стиль, то они действительно похожи. Солтмурад – настырный футболист, который хорошо использует свою скорость и дриблинг.

Бакаев не боится рисковать, лезет на рожон, это их с Винисиусом и объединяет.