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    Защитник «Акрона» сказал, чем Бакаев похож на Винисиуса

    Игрок «Акрона» Пауло Витор высказался об игровых качествах своего партнера по команде Солтмурада Бакаева.

    – Скоро вручение «Золотого мяча», главный претендент – бразилец Винисиус. Считаешь его достойным этой награды в нынешнем году?

    – Очень надеюсь, что Вини выиграет «Золотой мяч». Долгое время бразильцы не получали эту награду. Раньше этот приз вручали Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, последним получил Кака, и с тех пор уже прошло больше 15 лет.

    Винисиус заслуживает «Золотой мяч», в составе «Реала» он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, сам он забивал важные мячи в больших матчах. Я болею за него.

    – В «Акроне» тоже есть левый вингер, который любит идти в дриблинг, – Солтмурад Бакаев. Можно его в чем‑то сравнить с Винисиусом?

    – Если взять игровой стиль, то они действительно похожи. Солтмурад – настырный футболист, который хорошо использует свою скорость и дриблинг.

    Бакаев не боится рисковать, лезет на рожон, это их с Винисиусом и объединяет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.09.2024 22:22
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    рылы
    1727296130
    все поржали?
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    Garrincha58
    1727331811
    А Дзюба на Холланда
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