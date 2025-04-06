Солтмурад Бакаев: «Брата списывали после «Зенита», но в «Химках» он доказал высочайший уровень»

Футболист «Акрона» Солтмурад Бакаев оценил выступление брата Зелимхана за «Химки».
– Брат неплохо себя проявляет в «Химках» и заслужил вызов в сборную в марте. Радуешься его успехам?
– Конечно. Зелимхана многие списывали после «Зенита», говорили, что он уже не вернется. Но он в «Химках» снова доказал, что является игроком высочайшего уровня. Своей игрой на поле он показывает, что может приносить пользу, играя в любой команде. Теперь, надеюсь, это понятно всем. Но лично я всегда понимал, на что он способен.
– Как думаешь, он еще может заиграть на уровне топ‑клуба РПЛ?
– Слушайте, ему только 29 лет будет летом. По игре в этом сезоне вы можете сами увидеть, что он способен прогрессировать. Мне кажется, потолка у него нет.
- У Бакаева-старшего летом истекает аренда.
- Футболист не планирует возвращаться в «Зенит».
- Бакаевы – воспитанники «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»