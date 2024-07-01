«Акрон» претендует на экс-хавбека «Рубина» и «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев проходит медосмотр для перехода в «Акрон». По данным журналиста Сергея Ильeва, речь идeт не об аренде, а полноценном трансфере.

Сообщается, что в услугах 24-летнего хавбек также были заинтересованы «Химки»: Франк Артига знает игрока по совместной работе в «Родине», где Бакаев-младший провел прошлый сезон на правах аренды.