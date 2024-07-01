«Акрон» претендует на экс-хавбека «Рубина» и «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев проходит медосмотр для перехода в «Акрон». По данным журналиста Сергея Ильeва, речь идeт не об аренде, а полноценном трансфере.
Сообщается, что в услугах 24-летнего хавбек также были заинтересованы «Химки»: Франк Артига знает игрока по совместной работе в «Родине», где Бакаев-младший провел прошлый сезон на правах аренды.
- За «Родину» в Первой лиге 24-летний Бакаев сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
- Брат Зелимхана Бакаева ранее также выступал за «Спартак».
Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым»