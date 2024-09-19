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    • Солтмурад Бакаев: «Я и брат были одними из тех, кто убивался за «Спартак»

    Солтмурад Бакаев: «Я и брат были одними из тех, кто убивался за «Спартак»

    Полузащитник «Акрона» 25-летний Солтмурад Бакаев, комментируя уход из «Спартака», сказал, что у него с братом Зелимханом не было другого выбора.

    – Обсуждаете ли вы с братом его уход из «Спартака» в «Зенит»?

    – Честно вам признаюсь, мы год, полтора или два мало говорим о футболе с ним. Я не лезу в его жизнь в футбольном плане. Он понимает, что у нас очень много футбола в жизни. Если мы после тренировок будем спрашивать только про футбол, то будет тяжело. Надо отдыхать тоже.

    – Твой уход из «Спартака в «Рубин». Почему нельзя было договориться со «Спартаком»?

    – К сожалению, все так сложилось. Мы с Зелимханом не сильно хотели уходить, но у нас не было выбора, так все сложилось. Многие болельщики и фанаты негодовали, были недовольны и где‑то оскорбляли нас. Но они должны понять: мы хотели остаться и продолжать бороться за клуб, который нас воспитал и дал нам все.

    Конечно, и финансовые моменты тоже очень важны, мы понимаем свою цену, и наш отец понимает. Но, как по мне, воспитанник – это тот человек, который гарантированно будет убиваться на поле. Я и брат были одними из тех, кто убивался. Прямо убивался, – сказал Бакаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 09:50
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    Комментарии (16)
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    Гор--google
    1726733421
    Нужно было играть достойно, а не убиваться.Ваше место там,где вы сейчас находитесь.Как говорится,выше жопы не прыгнешь.Это про вас двоих.
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    VVM1964
    1726735109
    "бились, бились, да только сами разбились..." (с) ...
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    Цугундeр
    1726736155
    "Когда настанут холода и белая дорога ляжет, Все промолчат, никто не скажет, что с холодами не в ладах. Да дело даже не в годах, и не в деньгах в музейной пыли. Не насовсем, а навсегда, недолго только жили-были... Жили-были.." (С) Юта.
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    Avitaminoz
    1726736555
    Кто реально бился, те уже пенсионеры. Сейчас везде лишь отбывающие свой контракт. И да, самое смешное это про Зелимхана. Того поманили и тут же желание биться пропало.
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    Plyash
    1726751484
    Про Солтмурада ничего не скажу,просто нечего. А Зелимхан хороший пацанчик был,даже очень.Дриблинг хороший,пас мог выложить на ногу,кому хотел,поле видел прекрасно.В сборную попал сразу.Но после "короны",которую он перенёс,игра потускнела,а тогдашние коучи не дали ему шанса придти в себя,а жаль.Не зря его подобрал Сергей Поганыч,но в том составе южно-америкосов закрепиться было очень не просто.Не повезло парню.
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    subbotaspartak
    1726752069
    Вас Спартак запустил в большой футбол, дерзайте
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    NewLife
    1726754440
    Б 0 м ж и собирают объедки со спартаковского стола: Бакаев, Дзюба, Быстров, Соболев, Глушенков. Испорченные продукты на помойке могут быть опасны.
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    FWSPM
    1726763448
    Таких бы воспитанников поменьше спартаку
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