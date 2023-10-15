Солтмурад Бакаев: «Рано или поздно буду на вершине»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, выступающий на правах аренды за «Родину», рассказал о своих целях.

«Только подниматься наверх. Не считаю, что делаю шаг назад. Главное – я играю в футбол, наслаждаюсь игрой. Конечно, очень сильно эмоционально бьет то, что мы не выигрываем. Но надеюсь, все изменится. Это сделает меня сильнее. Надеюсь, буду прогрессировать и расти. Не важно, сколько мне лет, я уверен, что рано или поздно буду на вершине», – сказал Бакаев.