Солтмурад Бакаев: «Рано или поздно буду на вершине»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, выступающий на правах аренды за «Родину», рассказал о своих целях.
«Только подниматься наверх. Не считаю, что делаю шаг назад. Главное – я играю в футбол, наслаждаюсь игрой. Конечно, очень сильно эмоционально бьет то, что мы не выигрываем. Но надеюсь, все изменится. Это сделает меня сильнее. Надеюсь, буду прогрессировать и расти. Не важно, сколько мне лет, я уверен, что рано или поздно буду на вершине», – сказал Бакаев.
- Солтмурад Бакаев перешeл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца текущего сезона.
- В составе московской команды 24-летний полузащитник поучаствовал в пяти матчах, но не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 253 минуты.
Источник: «РБ Спорт»