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    Солтмурад Бакаев: «Рано или поздно буду на вершине»

    Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, выступающий на правах аренды за «Родину», рассказал о своих целях.

    «Только подниматься наверх. Не считаю, что делаю шаг назад. Главное – я играю в футбол, наслаждаюсь игрой. Конечно, очень сильно эмоционально бьет то, что мы не выигрываем. Но надеюсь, все изменится. Это сделает меня сильнее. Надеюсь, буду прогрессировать и расти. Не важно, сколько мне лет, я уверен, что рано или поздно буду на вершине», – сказал Бакаев.

    • Солтмурад Бакаев перешeл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца сезона-2023/2024.
    • В текущем сезоне 24-летний полузащитник поучаствовал в пяти матчах «Родины» и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 253 минуты.

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    Источник: «РБ Спорт»

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