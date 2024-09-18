Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Бакаев обвинил «Спартак» в своих травмах

    Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев раскритиковал систему подготовки игроков в «Спартаке».

    – Был переходный момент со «Спартака‑2» в «Рубин» Леонида Слуцкого. Получилось так, что мой организм не был готов к нагрузкам Леонида Викторовича.

    Это должно было закладываться в «Спартаке‑2», клуб находился в ФНЛ. Уже там ты должен был взрослеть, прогрессировать и быть готовым к нагрузкам в РПЛ.

    Я не был готов. Так сложилось, что через какое‑то время у меня появилось достаточно серьезное повреждение, с которым я мучался полтора года.

    У некоторых футболистов это также проявляется, но к сожалению, многие делали операции и просто заканчивали. У меня были мысли сделать операцию, но я не стал.

    Через полтора года плюс‑минус мне стало легче, у меня был симфизит. Я это все о том, что нужна подготовка. Я тогда просто не был готов к переходу.

    – У тебя постфактум вопросы к системе подготовки в «Спартаке‑2»?

    – На тот момент – да. Нужно было, чтобы мое тело развивалось и прогрессировало. Но на тот момент я просто не был готов.

    Организм дал сбой, это нормально. Дальше я учился на своих ошибках и с каждым годом становилось все лучше.

    • Солтмураду сейчас 25 лет.
    • Он покинул «Спартак» в январе 2020 года.
    • Хавбек выступал за «Рубин» и «Родину», а в июле перешел в «Акрон».
    • В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Защитник «Акрона» сказал, чем Бакаев похож на Винисиуса 4
    Солтмурад Бакаев: «Я и брат были одними из тех, кто убивался за «Спартак» 16
    Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1726669108
    ...трудно быть по пояс деревянным, кого-то виноватым в этом сделать надо...
    Ответить
    7:1
    1726669863
    побег бакаевых из тарасятника)
    Ответить
    Гор--google
    1726670127
    Бездарь всегда ищет виноватых. Два ТОПА с братаном.
    Ответить
    Bez Imeni
    1726671076
    бред какой то,все виноваты кроме него. а может тренироватся надо было лучше ?
    Ответить
    dragoff
    1726679374
    Практически в любом клубе РПЛ есть игроки академии Спартака и все оказались готовы, только разный уровень таланта распределил их по возможностям. А этому, неподготовленному, нужно было меньше по ночным клубам шататься
    Ответить
    subbotaspartak
    1726680163
    Жижкий был, хлюпкий... а всё туда же... На одних баранах шерсть растёт, на других мясо
    Ответить
    anatolich72
    1726683156
    Чушь!!
    Ответить
    zigbert
    1726684876
    Ну и кому нужны твои умозаключения?
    Ответить
    DMитрий
    1726687580
    Ну кто же мог знать что у тебя бабское сложение тазовых костей! Я другого объяснения диагнозу - симфизит, не могу дать.
    Ответить
    nik55
    1726738146
    трепло
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+