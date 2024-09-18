Бакаев обвинил «Спартак» в своих травмах

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев раскритиковал систему подготовки игроков в «Спартаке».

– Был переходный момент со «Спартака‑2» в «Рубин» Леонида Слуцкого. Получилось так, что мой организм не был готов к нагрузкам Леонида Викторовича.

Это должно было закладываться в «Спартаке‑2», клуб находился в ФНЛ. Уже там ты должен был взрослеть, прогрессировать и быть готовым к нагрузкам в РПЛ.

Я не был готов. Так сложилось, что через какое‑то время у меня появилось достаточно серьезное повреждение, с которым я мучался полтора года.

У некоторых футболистов это также проявляется, но к сожалению, многие делали операции и просто заканчивали. У меня были мысли сделать операцию, но я не стал.

Через полтора года плюс‑минус мне стало легче, у меня был симфизит. Я это все о том, что нужна подготовка. Я тогда просто не был готов к переходу.

– У тебя постфактум вопросы к системе подготовки в «Спартаке‑2»?

– На тот момент – да. Нужно было, чтобы мое тело развивалось и прогрессировало. Но на тот момент я просто не был готов.

Организм дал сбой, это нормально. Дальше я учился на своих ошибках и с каждым годом становилось все лучше.

Солтмураду сейчас 25 лет.

Он покинул «Спартак» в январе 2020 года.

Хавбек выступал за «Рубин» и «Родину», а в июле перешел в «Акрон».

В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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