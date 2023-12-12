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Миха Мевля
Новости
Миха Мевля - новости
Завершил карьеру
12 июня 1990 (36), Любляна
#32 | Защитник
190 см
Словения
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Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Зенита» и «Спартака» приостановил карьеру в 33 года
2023.12.12 18:44
2
Агент Мевли: «Миха точно продолжит карьеру не в России»
2023.01.21 16:33
У семьи Мевли были проблемы в Словении из-за выступлений за «Спартак»
2023.01.19 20:06
3
«Спартак» выплатил Мевле всю зарплату до конца сезона («РБ Спорт»)
2023.01.19 16:44
3
Мостовой отреагировал на уход Мевли из «Спартака»
2023.01.19 00:21
1
Тихонов поздравил «Спартак» с уходом Мевли
2023.01.18 18:52
1
«Спартак» избавился от мусора». Гаврилов – об уходе Мевли
2023.01.18 17:50
11
Кечинов назвал самый провальный трансфер «Спартака» за последние годы
2023.01.18 16:59
6
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей
2023.01.18 16:32
5
Стало известно, почему «Сочи» не вернет Мевлю
2023.01.13 21:59
1
Мевля может вернуться в «Сочи»
2023.01.13 19:55
1
«Спартак» анонсировал уход Мевли и Рассказова
2023.01.13 09:18
4
Агент Мевли отказался комментировать будущее словенца в «Спартаке»
2023.01.12 08:47
Мевля может уйти из «Спартака» зимой. У него есть два предложения
2023.01.12 00:24
6
«Вопрос не ко мне». Зарема – о критике «Спартака» за трансфер Мевли
2022.12.05 11:38
Стало известно, сколько «Спартак» должен заплатить Мевле в случае расторжения контракта
2022.12.05 08:47
4
Мевля покинет «Спартак» зимой, но при одном условии
2022.12.04 15:58
7
«Мевля – телега». Быстров – о защитнике «Спартака»
2022.10.24 23:31
3
Кавазашвили: «У «Спартака» сраная оборона. Мевлю я бы близко в состав не поставил»
2022.10.23 01:40
5
«Слабый мальчик, его нельзя ставить в основной состав». Кавазашвили – о Мевле
2022.10.19 21:17
3
«Взял бы ему билет из Воронежа и отправил в один конец». Спиридонов – о Мевле
2022.10.19 20:57
1
Маслов: «Мевля – сильный футболист. Его необоснованно хейтят»
2022.10.17 15:19
6
Уткин – о Мевле: «Очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается»
2022.10.03 13:21
6
4 игрока вернулись в расположение «Спартака» из сборных, 2 – нет
2022.09.27 16:52
1
Агент Мевли рассказал об адаптации словенца в «Спартаке»
2022.09.19 14:44
3
Экс-зенитовец Мевля дебютирует за «Спартак» в матче с «Факелом»
2022.09.15 16:44
3
Мевля получил разрешение на работу в России. Он сможет сыграть с «Факелом»
2022.09.14 18:51
4
Стало известно, когда Мевля сможет дебютировать за «Спартак»
2022.09.12 15:29
Новичок «Спартака» Мевля еще не получил разрешение на работу в России
2022.09.12 13:49
2
Широков: «Спартак» подписал Мевлю? Тогда и мы с Погребняком еще сможем»
2022.09.11 15:09
4
1
2
3
4
5
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